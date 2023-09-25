В украинской военной разведке заявили, что беспилотник попал в здание МВД в Курске

Во время атаки беспилотников в Курской области один из дронов попал в здание МВД России в Курске, утверждают источники украинских изданий Liga.net и «РБК-Украина» в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Собеседник «РБК-Украины» заявил, что это продолжение атак на объекты в Курске, где 24 сентября дроны, как заявляли ранее в ГУР, попали в здание управления ФСБ по региону и в нефтеперерабатывающий завод.

Глава Курской области Роман Старовойт утром 25 сентября сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в центре Курска «повреждены нескольких частных домовладений и крыша административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме». Пострадавших, по его словам, нет. Еще один беспилотник, написал Старовойт в телеграме, упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме.

Минобороны РФ утром 25 сентября объявляло, что два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены над территорией Курской области.

Власти Курской области официально не подтвердили попадание дрона в здание управления ФСБ, сообщив лишь о поврежденной крыше «административного здания». Атаку второго дрона в администрации региона также отрицали, но позднее сообщили о работе ПВО, не уточняя подробностей.