Мосгорсуд объявил «Новое величие» экстремистской организацией

Московский городской суд объявил «Новое величие» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России, сообщает пресс-служба московских судов.

Иск о признании «Нового величия» экстремистским подал первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков — об этом стало известно 8 сентября 2023 года.

Участников «Нового величия» задержали в марте 2018 года. Их обвинили в организации экстремистского сообщества, которое якобы планировало свержение конституционного строя. Обвиняемые вину отрицали и настаивали, что стали жертвами провокации со стороны спецслужб: человек, на показаниях которого строилось дело, был самым активным участником группы — он написал устав организации, снял для нее помещение, собирал членские взносы и так далее.

В 2020 году по делу «Нового величия» были осуждены восемь человек. Четверых из них приговорили к лишению свободы сроком от шести до почти семи лет. Еще четверым суд назначил от четырех до шести с половиной лет условно.

В октябре 2022 года на свободу вышел первый из фигурантов дела «Нового величия», получивших реальных сроки, — Вячеслав Крюков. Он провел в СИЗО больше двух лет и еще столько же в колонии.