«Коммерсант»: ограничения Китая на экспорт беспилотников привели к перебоям с поставками в Россию

Ограничения, введенные властями Китая на экспорт дронов, осложнили их поставки в Россию, а также привели к дефициту некоторых комплектующих, в том числе тепловизоров. Об этом сообщает «Коммерсант».

В конце июля власти Китая объявили о временном ограничении экспорта беспилотников, комплектующих и оборудования для их производства. Ограничения ввели с целью «защиты национальной безопасности и интересов страны». Под запрет попали гражданские дроны большой дальности весом более четырех килограммов, которые способны находиться в воздухе более получаса, перевозить объекты и сбрасывать их на землю.

«Коммерсант» утверждает, что эти ограничения привели к приостановке поставок комплектующих и самих дронов массой более четырех килограммов, а по некоторым типам уже наблюдается дефицит, в том числе по агродронам (используются в сельском хозяйстве), которые весят в среднем 30-40 килограммов и производятся в России в единичных экземплярах.

Теперь для экспорта оборудования китайский поставщик должен получить лицензию министерства торговли Китая и разрешение таможенной службы, предоставив информацию о конечном получателе. В свою очередь власти проверят получателя на присутствие в санкционных списках, связанных «с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями». «Коммерсант» отмечает, что Китай запретил экспорт любых дронов, если они будут применяться в военных целях. По словам участников рынка, это привело к приостановке поставок даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения.

По словам большинства крупных производителей беспилотников России, они заранее пополнили запасы деталей. Они отмечают, что их поставщики сейчас пытаются приступить к получению лицензий. Рассмотрение заявок и оформление документов может занять от полугода до года.

Гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко заявил, что ситуация «накаляется». По его словам, сейчас идут поставки, оформленные до 1 сентября, но в компании уже ощутили изменение работы с таможенными, казначейскими службами и банками Китая. Гендиректор компании RuDrones Дмитрий Дацыков рассказал, что в августе производители беспилотников вывозили оптом все, что могли: «Камеры, датчики, контроллеры двигателей, устройства противодействия БВС [беспилотным воздушным судам]».

Несколько собеседников «Коммерсанта» заявили, что российские ведомства, в том числе Минпромторг, не участвуют в переговорах с коллегами из Китая и не помогают в налаживании поставок.

По сведениям американской разведки, к весне 2023 года Китай поставил России беспилотники и комплектующие к ним на сумму не менее 12 миллионов долларов. Politico со ссылкой на данные таможни писало, что с начала 2023 года Китай поставил в Россию гражданских беспилотников более чем на 100 миллионов долларов.

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