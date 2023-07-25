Politico: российские компании закупили в Китае снаряжение для армии РФ на сотни миллионов долларов

В 2023 году российские компании закупили в Китае товары двойного назначения, необходимые для армии РФ, на сотни миллионов долларов, пишет Politico со ссылкой на данные таможни.

С начала года Китай поставил в Россию гражданских беспилотников более чем на 100 миллионов долларов, а кевлара для бронежилетов — на сумму более 225 миллионов долларов.

Кроме того, российские компании закупают в Китае готовые бронежилеты и каски, а также тепловизионные прицелы. Журналисты обнаружили, что с начала войны было осуществлено как минимум 220 таких поставок на сумму около 11 миллионов долларов.

По данным издания, зачастую закупки товаров двойного назначения совершают российские компании-однодневки. Нередко они указывают в таможенных документах другие наименования закупаемых товаров. Например, компания «Позитрон» из Ростова-на-Дону в ноябре и декабре 2022 года закупила «шлемы для страйкбола», «разную керамику» и другие товары на сумму более 60 миллионов долларов.

В 2022 году, отмечает Politico, компания «Позитрон», основанная в марте 2021 года, заработала около 20 миллиардов рублей, хотя годом ранее ее доход ненамного превышал 31 миллион.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада ввели против России многочисленные санкции. Часть ограничений призвана остановить поставки в РФ технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Тем не менее, несмотря на все введенные ограничения, Россия продолжает закупать необходимые компоненты через компании Турции, ОАЭ, Гонконга и других стран.

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