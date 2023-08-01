Китай ограничил экспорт беспилотников

Власти Китая объявили о временном ограничении экспорта беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и оборудования для их производства, сообщает Reuters.

По данным министерства торговли КНР, ограничения вводятся с 1 сентября 2023 года с «целью защиты национальной безопасности и интересов» страны.

В частности, под запрет попадут гражданские беспилотники большой дальности весом более семи килограммов, которые способны находиться в воздухе более получаса и перевозить объекты и сбрасывать их на землю, пишет АР.

Поставки дронов за рубеж будут возможны только при получении специальной экспортной лицензии. В министерстве отметили, что существует риск использования подобных беспилотников в военных целях.

По сведениям американской разведки, к весне 2023 года Китай поставил России беспилотники и комплектующие к ним на сумму не менее 12 миллионов долларов. Politico со ссылкой на данные таможни утверждает, что с начала 2023 года в Россию были поставлены гражданские беспилотники из КНР на сумму более чем 100 миллионов долларов.

Как пишет «Коммерсант», запрет на экспорт беспилотников из КНР грозит в течение нескольких лет привести к всплеску цен и дефициту дронов на российском рынке. Особенно чувствительными экспортные ограничения станут для аграрного сектора, а также в сферах мониторинга и геодезии.

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