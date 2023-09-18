Депутаты согласились ездить на российских автомобилях с 2024 года

Совет Госдумы единогласно принял решение, согласно которому с 2024 года депутаты во время осуществления полномочий в своих избирательных округах будут обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в Москве депутаты уже начали заменять служебный транспорт «по мере его выбытия» на отечественные марки. Эти решения, считает Володин, «помогут развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране».

3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин потребовал прекратить госзакупки иностранных автомобилей для чиновников и заявил, что все государственные служащие страны должны ездить на отечественных автомобилях. Уже на следующий день Вячеслав Володин ответил, что депутаты «начнут с себя» и будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус».

Инициатива Путина фактически повторяет идею российских властей 1997 года, с которой выступал Борис Немцов, занимавший тогда пост вице-премьера. 1 апреля 1997 года вступило в силу распоряжение президента Бориса Ельцина о запрете закупок иномарок для правительственных чиновников. Однако эксперимент провалился, в том числе из-за того, что чиновники, пытавшиеся ездить на отечественных автомобилях, постоянно жаловались на поломки. Спустя два года Ельцин, продолжавший все это время ездить на иностранном автомобиле, подписал указ об отмене своего распоряжения.

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