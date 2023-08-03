Путин велел чиновникам ездить на российских автомобилях. 26 лет назад это предлагал Борис Немцов
Президент России Владимир Путин заявил, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». Запись его заявления на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
На этой встрече президент объяснил, что к нему обратились представители различных ведомств с просьбой разрешить продолжить закупки автомобилей иностранного производства.
«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов», — заявил Путин.
Он также добавил, что «импорт, конечно, нужен», но «базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя.
В свою очередь «АвтоВАЗ» заявил РИА Новости, что у компании есть необходимые производственные мощности, чтобы обеспечить поставки автомобилей для чиновников в нужных объемах. Ранее агентство со ссылкой на свой источник писало, что российский автопром не обладает для этого достаточными мощностями.
Сам Путин с 2018 года ездит на отечественном лимузине Aurus Senat. В 2022 году на сайте Auto.ru появилось объявление о продаже бронированного седана этой модели за более чем 70 миллионов рублей. В 2021 году сайт Motor.ru писал, что лимузин Aurus Senat в бронированном исполнении стоит больше 106 миллионов рублей.
В России уже пытались пересадить чиновников на отечественные автомобили. С такой идеей выступал Борис Немцов, занимавший в 1990-х годах пост вице-премьера.
1 апреля 1997 года вступило в силу распоряжение президента Бориса Ельцина о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Однако эксперимент провалился, в том числе из-за того, что чиновники, пытавшиеся ездить на отечественных автомобилях, постоянно жаловались на поломки. Спустя два года Ельцин, продолжавший все это время ездить на иностранном автомобиле, подписал указ об отмене своего распоряжения.