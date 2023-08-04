Володин заявил, что депутаты будут ездить на автомобилях «Москвич», «Лада» и «Аурус»

В Госдуме поддержали решение президента России Владимира Путина о том, что чиновники должны ездить на российских автомобилях, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», — цитирует Володина «Интерфакс».

По словам спикера Госдумы, в скором времени в России возобновят выпуск автомобиля «Волга» и депутаты «планируют востребовать и его». «С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги»», — утверждает он.

Володин рассказал, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3». «Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная», — отметил думский спикер.

3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин потребовал прекратить госзакупки иностранных автомобилей для чиновников и заявил, что все государственные служащие страны должны ездить на отечественных автомобилях. Фактически он повторил идею российских властей 1997 года, с которой выступал Борис Немцов, занимавший тогда пост вице-премьера.

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