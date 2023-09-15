В Кремле не считают, что расследование гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожин продвигается медленно. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает радиостанция «Маяк».

«Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому давать какие-то комментарии было бы преждевременно», — сказал Песков.

Вечером 23 августа самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области, все находившиеся на борту 10 человек погибли. Росавиция сообщала, что на борту были, в том числе, сам Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ), гибель Пригожина СК подтвердил только 27 августа, не назвав имен людей, находившихся на борту. Причины крушения самолета официально не сообщались.

Среди неофициальных версий самая распространенная — взрыв на борту. В США, по сообщениям западных СМИ, допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу, а приказ мог отдать лично Владимир Путин. В Кремле называли эту версию «ложью абсолютной». При этом Песков говорил, что в качестве одной из основных версий крушения самолета рассматривается «намеренное злодеяние».

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