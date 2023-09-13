Илон Маск заявил, что не мог включить Starlink в Крыму для украинских военных из-за санкций

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает объяснять, почему он не включил спутники Starlink рядом с побережьем Крыма, когда ВСУ собирались провести атаку на российский военно-морской флот.

На технологической конференции All-In Summit Маск заявил, что не мог включить Starlink из-за санкций, действующих в отношении полуострова, аннексированного Россией. По словам бизнесмена, для подключения необходимо было разрешение властей США, а получить его якобы не было времени, так как украинская сторона пришла со своей просьбой «посреди ночи».

Если бы у меня был прямой указ включить систему от президента США, я бы сделал это, но такого указа не поступало.

О том, что планы украинских военных атаковать военно-морской флот России в Крыму были сорваны из-за Starlink, стало известно из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. В книге говорилось, что Маск отключил спутники. Однако бизнесмен настаивает на том, что Starlink не работает в Крыму, а украинские военные просили его включить спутниковую связь.

Айзексон признал, что неправильно понял Маска во время подготовки книги. 12 сентября в эфире программы «Americaʼs Newsroom», выходящей на телеканале Fox News, автор биографии пояснил, что Маск, описывая ситуацию с запросом украинских военных по поводу Starlink, сказал: «Мы не предоставили [доступ]». По словам Айзексона, он решил, что речь шла об отключении спутников, а не о том, что их не включили.

В биографии Маска, написанной Айзексоном, утверждается, что украинские морские дроны, оставшиеся без связи, не смогли атаковать российский флот в Крыму и были выброшены на берег. По словам автора книги, от помощи украинским военным Маск тогда отказался, опасаясь, что власти РФ могут использовать в ответ на атаку ядерное оружие.

Этот эпизод из биографии Маска вызвал бурное обсуждение, в том числе и в США, где некоторые политики призвали начать расследование в отношении бизнесмена. Критики Маска также указали, что ситуация, когда военные операции государства зависят от того, какое решение принял глава частной компании, является, с их точки зрения, неприемлемой.

В соцсети X (бывший Twitter, принадлежит Маску, — прим. «Медузы»), комментируя ракетный удар ВСУ по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе, нанесенный в ночь на 13 сентября, обращают внимание на сбой в работе Starlink, произошедший в предположительное время атаки.

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