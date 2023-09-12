Глава Курской области сообщил о двух атаках беспилотников на Рыльск

Город Рыльск в Курской области в ночь на 12 сентября был дважды атакован беспилотниками, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Первый беспилотник поздно вечером 11 сентября сбросил взрывное устройство, написал Старовойт в телеграме. Взрывом повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, сообщил губернатор, добавив, что жители не пострадали.

Около полуночи Рыльск атаковал второй дрон. По словам Старовойта, вновь было повреждено одно из зданий на улице Ленина, люди не пострадали.

Власти Курской область, граничащая с Украиной, последние несколько месяцев регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Так, в конце августа дроны атаковали военный аэродром в Курской области, повредив несколько самолетов, а в начале сентября сообщалось о падении беспилотника в городе Курчатов при Курской АЭС.