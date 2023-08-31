В украинских спецслужбах заявили, что атаковали аэродром в Курской области картонными дронами

Военная контрразведка СБУ атаковала 27 августа военный аэродром в Курской области с помощью картонных дронов. Об этом сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», опубликовавший кадры тестирования таких беспилотников.

Источники издания «Украинская правда» в спецслужбах подтвердили эти сведения и аутентичность видео.

«По нашей информации, такие дроны невидимы для вражеских радаров. Как продемонстрировало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают довольно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет. Благодаря нестандартным подходам специалистов из СБУ теперь у россиян на один страшный сон больше», — говорится в описании к ролику.

Ранее источник «РБК-Украина» в СБУ заявил, что в ночь на 27 августа дроны-камикадзе «отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29» на военном аэродроме в Курской области, а также поразили радары комплекса С-300 и два ЗРК «Панцирь». Российские власти в тот день сообщали лишь о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске.

30 августа «Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Украины, взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курской области.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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