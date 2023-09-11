В Красноярске задержали сотрудника таможни по обвинению в распространении листовок легиона «Свобода России». Возбуждено уголовное дело о терроризме

В Красноярске задержали инспектора Сибирской электронной таможни, которого заподозрили в распространении листовок легиона «Свобода России», воюющего на стороне Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщили ТАСС и Ngs24.ru.

48-летний подозреваемый прослужил в таможенных органах более 20 лет, пишут «Осторожно, новости». По данным СМИ, его обвинили в том, что в конце августа он вступил в телеграм-чат легиона «Свобода России». Вскоре подозреваемый, как утверждается, стал распространять по городу листовки с призывом переходить на сторону формирования.

5 сентября сотрудника таможни задержали, когда он расклеивал листовки, сообщил телеграм-канал Shot. Против него возбудили уголовное дела о публичных призывах к терактам и участии в деятельности террористической организации (статьи 205.2 и 205.5 УК РФ).

Официально о задержании сотрудника таможни и уголовном деле не сообщалось. Собеседник ТАСС утверждает, что его также подозревают в том, что он передавал легиону «Свобода России» данные сотрудников таможни. По информации агентства, подозреваемого арестовали. Ngs24.ru утверждает, что ему грозит до 25 лет колонии.

Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В январе «Радио Свобода» выпустило интервью двух бойцов «Свободы России». По словам одного из них, цель легиона — «отстоять Украину и потом вернуться в Россию с оружием в руках».

За время полномасштабной войны формирование совершило несколько «рейдов» на территории российских регионов, граничащих с Украиной. Власти РФ объявили легион «террористической организацией».

Среди бойцов легиона «Свобода России» — бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который уехал из России в Украину вскоре после российского вторжения. По версии правоохранительных органов РФ, легион консультировал российский политик Илья Пономарев, уехавший из России в Украину из-за уголовного преследования за «фейки».

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