Елена Милашина поедет в Грозный на заседание суда по делу Заремы Мусаевой. Два месяца назад журналистку избили в Чечне
Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина поедет в Грозный на заседание суда по делу Заремы Мусаевой, сообщает правозащитная организация «Команда против пыток».
Верховный суд Чеченской Республики рассмотрит апелляцию на приговор Мусаевой 12 сентября. Адвокаты от «Команды против пыток» настаивают на полной невиновности Мусаевой, а также настаивают на том, что она не может отбывать срок в колонии в связи с тяжелыми хроническими заболеваниями.
В начале июля на Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали в Грозном. В Чечню они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягкий тканей, у Немова — ножевое ранение, множество гематом и ушибов.
Спустя двое суток с момента нападения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести. В конце месяца ведомство возбудило еще одно дело по шести статьям.