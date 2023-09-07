Елена Милашина поедет в Грозный на заседание суда по делу Заремы Мусаевой. Два месяца назад журналистку избили в Чечне

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина поедет в Грозный на заседание суда по делу , сообщает правозащитная организация «Команда против пыток».

Верховный суд Чеченской Республики рассмотрит апелляцию на приговор Мусаевой 12 сентября. Адвокаты от «Команды против пыток» настаивают на полной невиновности Мусаевой, а также настаивают на том, что она не может отбывать срок в колонии в связи с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В начале июля на Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали в Грозном. В Чечню они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягкий тканей, у Немова — ножевое ранение, множество гематом и ушибов.

Спустя двое суток с момента нападения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести. В конце месяца ведомство возбудило еще одно дело по статьям.

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«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном

Подробнее про нападение

«Они тыкали меня головой в землю, заставляли ее есть» Журналистка Елена Милашина подробно рассказала, как ее и адвоката Александра Немова избивали в Грозном