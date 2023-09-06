Блинкен: США предоставят Украине пакет помощи на один миллиард долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь более чем на один миллиард долларов. Об этом, сообщает «Интерфакс -Украина», он заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по итогам визита в Киев.

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более миллиарда долларов. Сюда входит 665,5 миллиона долларов на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности», — сказал Блинкен, добавив, что США продолжают поддерживать Украину.

Всего, по словам госсекретаря США, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вашингтон выделил более 43 миллиардов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности.

В свою очередь Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США возможные поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, о которых Киев просит несколько месяцев.

«Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в администрации США приведут к положительному решению», — заявил глава МИД Украины.

Энтони Блинкен побывал в Киеве с третьим официальным визитом с момента полномасштабного вторжения войск России в Украину. 6 сентября он среди прочего посетил Берковецкое кладбище, где похоронены украинцы, погибшие в ходе войны.

На фоне визита госсекретаря США в Киев Пентагон объявил о поставках Украине снарядов с обедненным ураном для американских танков Abrams. Ожидается, что первые такие танки поступят в Украину в середине сентября, сообщало Politico.

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