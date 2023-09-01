Politico: Украина в сентябре получит первые 10 американских танков Abrams
Первая партия американских танков Abrams прибудет в Украину в середине, сообщает Politico со ссылкой на два источника, в том числе из министерства обороны США.
По словам собеседников издания, попросивших сохранить анонимность, в первую партию войдут 10 танков. Они находятся в Германии и проходят техническое обслуживание и ремонт, как только они будут закончены, бронетехника отправится в Украину.
Всего США планируют передать Украине 31 танк Abrams. Ожидается, что всю обещанную бронетехнику союзники отправят Украине до конца осени 2023 года.
О планах передать Украине танки Abrams США впервые заявили в январе. В мае в Германии начались тренировки украинских военных для управления танками. В начале августа было объявлено, что власти США окончательно официально одобрили поставку Украине этой бронетехники.
Украинские военные уже используют в боях другие современные танки — Leopard немецкой разработки и производства.