Politico: Украина в сентябре получит первые 10 американских танков Abrams

Первая партия американских танков Abrams прибудет в Украину в середине, сообщает Politico со ссылкой на два источника, в том числе из министерства обороны США.

По словам собеседников издания, попросивших сохранить анонимность, в первую партию войдут 10 танков. Они находятся в Германии и проходят техническое обслуживание и ремонт, как только они будут закончены, бронетехника отправится в Украину.

Всего США планируют передать Украине 31 танк Abrams. Ожидается, что всю обещанную бронетехнику союзники отправят Украине до конца осени 2023 года.

О планах передать Украине танки Abrams США впервые заявили в январе. В мае в Германии начались тренировки украинских военных для управления танками. В начале августа было объявлено, что власти США окончательно официально одобрили поставку Украине этой бронетехники.

Украинские военные уже используют в боях другие современные танки — Leopard немецкой разработки и производства.

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