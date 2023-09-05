«Можем объяснить»: старшая дочь Путина Мария Воронцова после введения санкций продолжила публиковаться в научных журналах США и Швейцарии
Старшая дочь президента РФ, кандидат медицинских наук и эндокринолог Мария Воронцова продолжила публиковаться в научных журналах в США и Швейцарии, сообщил телеграм-канал «Можем объяснить», сославшись на список публикаций Воронцовой на сайте «Истина» Московского госуниверситета.
Воронцова публиковала статьи по эндокринологии и медицине в американском издательстве The Endocrine Society и швейцарском MDPI Publishing. Одна статья вышла незадолго до полномасштабного вторжения войск РФ в Украине в феврале 2022 года, еще три — после начала войны.
Воронцова выпустила статьи в соавторстве с коллегами по МГУ, в том числе по факультету фундаментальной медицины, где с 2022 года она работает заместителем декана.
Санкции не запрещают публиковаться на Западе, рассказал «МО» редактор научно-популярного журнала на условиях анонимности. Настоящие научные журналы даже платят гонорары, но чаще авторы платят журналам… Издательство MDPI Publishing существует всего-то с середины 1990-х, и это журналы с открытым доступом, что признак не очень-то солидный… А вот The Endocrine Society — «крутая, хорошая организация». По мнению редактора, публикация статей за авторством дочки Путина может сказаться на репутации издательства.
В апреле 2022 года на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти США ввели санкции против предполагаемых дочерей Владимира Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обязательно ответит на эти санкции. Тем самым он фактически признал родство Воронцовой и Тихоновой с Путиным, хотя президент ранее это отрицал.