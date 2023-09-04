В Москве анонсировали показы «Оппенгеймера» и «Барби» под названиями «Дубак» и «Быстрые свидания»

Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал под другими названиями показы фильмов «Оппенгеймер» и «Барби», которые официально не выходили в российский прокат.

Как обратили внимание СМИ, в расписании кинотеатра ленты значатся как «Дубак» и «Быстрые свидания». Показы стартуют 7 и 16 сентября соответственно.

«Агентство» пишет, что сеть «Киноград» уже 4-5 сентября начинает показ «Оппенгеймера» под оригинальным названием в Новой Москве, Московской области и Петербурге.

По данным «Яндекс.Афиши», также показы «Оппенгеймера» уже идут в Ростовской области, с 5 сентября ленту можно будет увидеть в Якутске, а с 7 сентября — в Абакане, Кирове, Красноярске, Магадане и Улан-Удэ.

Информации о показах «Барби» на сервисе пока нет.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину голливудские студии покинули рынок РФ. В результате официального проката у фильмов, которые они выпускают, включая «Барби» и «Оппенгеймера», в России нет.

На фоне войны российские кинотеатры стали использовать схему «предсеансного обслуживания», когда зрителям продают билет на короткометражный фильм, а вместе с ним «бесплатно» показывают блокбастер, не выходивший в официальный прокат. Также кинотеатры сдают залы сторонним компаниям, в том числе собственным «дочкам», которые затем показывают новинки западного проката.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал Минкульту РФ принудительно лицензировать «Барби» и «Оппенгеймер» и показывать их в кинотеатрах без разрешения правообладателей. В министерстве ответили, что эти фильмы не отвечают целям и задачам по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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