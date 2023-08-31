Минкультуры РФ: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей

Американские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в ответе замглавы министерства культуры РФ Андрея Малышева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, передает ТАСС.

Даванков направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предлагал показывать в России эти фильмы без разрешения правообладателей.

«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы — „Барби“ и „Оппенгеймер“ — не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в ответе Малышева.

Он также отметил, что российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами». В качестве примера замглавы Минкультуры приводит фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель». По его словам, представители киноиндустрии отмечают «положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий».

«Потребность импортозамещения неизбежно стимулирует увеличение объемов производства российских фильмов и сериалов, что способствует развитию отечественной кинематографии», — отметил Малышев.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину голливудские студии покинули рынок РФ. В результате официального проката у фильмов, которые они выпускают, включая «Барби» и «Оппенгеймера», в России нет.

Российский пропагандистский фильм «Свидетель» о вторжении в Украину не смог привлечь широкую аудиторию. За первые четыре дня в прокате фильм собрал семь миллионов рублей. Вышедший в прокат 1 января 2023 года «Чебурашка» за первые три дня собрал 837 миллионов рублей. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средняя посещаемость «Свидетеля» составила пять человек на сеанс.

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