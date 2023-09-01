Генпрокуратура объявила «нежелательным» фонд «Свободная Бурятия», который выступает против войны в Украине

Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией зарегистрированный в США фонд «Свободная Бурятия», который выступает против российского вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

В прокуратуре назвали фонд «псевдоправозащитной группой», заявив, что его руководители постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании. «Под видом „просветительской“ деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики», — утверждает ведомство.

Фонд «Свободная Бурятия» был создан вскоре после начала полномасштабной войны в Украине и выступает с критикой военных действий, а также помогает военным из республики расторгать контракты с Минобороны РФ.

В июле 2022 года фонд сообщил о возвращении из Украины 150 бурятских военных, отказавшихся воевать. Вскоре после этого сайт организации заблокировали в России. В марте 2023 года Минюст РФ объявил фонд «иностранным агентом».