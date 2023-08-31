Reuters: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии
Глава КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индии в начале сентября. Об этом сообщили Reuters несколько источников из Китая и Индии, знакомых с ходом подготовки к саммиту.
Вместо Си Цзиньпиня, по данным собеседников агентства, китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян.
Причины, по которым Си Цзиньпин не приедет на саммит, пока не называются.
Ранее пресс-служба Кремля объявила, что на саммит G20 в Индии не поедет президент РФ Владимир Путин. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Путин в октябре планирует приехать в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». Если поездка состоится, она станет первым зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
В августе Си Цзиньпин принял участие в саммите БРИКС в ЮАР. Путин участвовал в саммите по видеосвязи. Правительство ЮАР предупредило, что Путин может быть арестован, если он когда-нибудь приедет в страну.