Reuters: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии

Глава КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит «Большой двадцатки» ( ), который пройдет в Индии в начале сентября. Об этом сообщили Reuters несколько источников из Китая и Индии, знакомых с ходом подготовки к саммиту.

Вместо Си Цзиньпиня, по данным собеседников агентства, китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян.

Причины, по которым Си Цзиньпин не приедет на саммит, пока не называются.

Ранее пресс-служба Кремля объявила, что на саммит G20 в Индии не поедет президент РФ Владимир Путин. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Путин в октябре планирует приехать в Китай для участия в форуме . Если поездка состоится, она станет первым зарубежным визитом Путина после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

В августе Си Цзиньпин принял участие в саммите БРИКС в ЮАР. Путин участвовал в саммите по видеосвязи. Правительство ЮАР предупредило, что Путин может быть арестован, если он когда-нибудь приедет в страну.

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