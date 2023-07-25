Путин собрался поехать в Китай в октябре 2023-го

Президент России Владимир Путин планирует приехать в октябре 2023 года в Китай для участия в форуме , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

«Известно, что мы получили приглашение и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проводится форум „Один пояс, один путь“ в октябре», — сказал Ушаков.

Кроме того, помощник президента не исключил, что Путин может поехать в Индию на саммит G20, который пройдет в сентябре: «По „двадцатке“ пока неясно. Приглашение мы получили», — заявил Ушаков.

В июле стало известно, что Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС, и примет участие в мероприятии в формате видеосвязи. Об этом Россию просили сами власти Южно-Африканской республики, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. ЮАР ратифицировала Римский статут об учреждении этого суда.

Правительство ЮАР предупредило, что Путин может быть арестован, если он когда-нибудь приедет в страну.

Российскую делегацию на саммите БРИКС будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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