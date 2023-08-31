Одной из главных оппозиционерок Бурятии Наталье Филоновой дали почти три года колонии за «избиение» полицейских шариковой ручкой

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил 61-летнюю местную активистку Наталью Филонову к двум годам и 10 месяцам колонии, признав ее виновной в нападении на полицейских, сообщает издание «Люди Байкала».

Наталью Филонову задержали в сентябре 2022 года в Улан-Удэ на акции против мобилизации. Суд посчитал доказанным, что активистка напала на четверых полицейских, когда ее везли в суд.

Потерпевшие полицейские Андрей Лаптев, Артур Сымбелов, Сергей Романов и Аюр Данзанов на оглашение приговора не пришли. Ранее они утверждали, что Филонова их била, царапала, одному попала ручкой в лицо, а другому сломала палец.

Государственный обвинитель в ходе прений сторон просил суд приговорить Филонову к трем годам колонии.

После задержания в сентябре 2022 года Филонова находилась под домашним арестом, но в ноябре 2022 года ее перевели в СИЗО из-за того, что она условия домашнего ареста.

Наталья Филонова — активистка и журналистка из Бурятии, освещавшая протесты в России. Филонова считается одной из главных оппозиционерок Бурятии

После ареста Филоновой органы опеки забрали ее приемного сына у родственников. В марте 2023 года подростка перевели в детский дом в селе Баргузин (300 километров от Улан-Удэ). Подросток рассказывал, что другие воспитанники его избивают и травят по инициативе директора детдома.

В отношении бурятской правозащитницы Надежды Низовкиной, защищавшей Наталью Филонову, возбудили уголовное дело по статье об отказе от дачи показаний после того, как она отказалась давать показания по делу Филоновой.

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