В Бурятии сына одной из главных местных оппозиционерок Натальи Филоновой отправили в детский дом после ареста матери

Органы опеки в Бурятии отправили в отдаленный детский дом приемного сына оппозиционерки Натальи Филоновой, которая находится под арестом по делу о «нападении» на полицейских. Об этом изданиям «7×7» и «Сибирь.Реалии» сообщила ее подруга, правозащитница Надежда Низовкина.

По ее словам, 16-летний Владимир Алалыкин с 5 марта находится в детском доме в селе Баргузин (расположено в 300 километрах от Улан-Удэ). В детском доме сообщили «7×7», что мальчика, возможно, отдадут родственникам, если те обратятся в органы опеки.

Надежда Низовкина также сообщила, что суд вернул уголовное дело против Филоновой на доследование.

Наталья Филонова осенью 2022 года участвовала в Улан-Удэ в митингах против мобилизации в России. Из-за этого против нее составили административный протокол о нарушении правил митинга, но суд оправдал ее. В октябре против Филоновой возбудили уголовное дело по статье о насилии над представителем власти из-за того, что она якобы напала на двоих полицейских, когда ее везли на заседание суда.

Суд отправил Филонову под домашний арест. В конце октября она нарушила условия содержания после того, как у ее мужа, уехавшего в гости в Забайкальский край, случился инфаркт, а приемный сын пропал. Следователь отказался отпустить Филонову в Забайкальский край. Она поехала туда без разрешения, навестила мужа в больнице и нашла сына. Вскоре после того, как она вернулась в Бурятию, ее отправили в СИЗО.

В декабре 2022 года уже после ареста Филоновой органы опеки забрали приемного сына женщины от родственников и поместили в больницу.

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