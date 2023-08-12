Сын активистки Натальи Филоновой рассказал о побоях и травле в детдоме, куда его отправили после ареста матери

Приемного сына активистки Натальи Филоновой избивают и травят воспитанники детского дома, в который его поместили после ареста матери. Об этом правозащитнице Надежде Низовкиной сообщил сам подросток.

По его словам, травлю инициирует директор детдома, об этом ему сообщили другие воспитанники. Низовкина считает, что сына Филоновой пытаются спровоцировать на какие-то действия, чтобы, возможно, обвинить в нападении на других воспитанников детдома.

«Он подвергается неоднократным нападениям со стороны группы более младших воспитанников детского дома. Сам Володя очень хрупкого телосложения, поскольку он отставал в физическом развитии, поскольку он — инвалид-сердечник, достаточно невысокого роста. Володя передает, что ему напрямую сообщали, что нападения организованы по просьбе директора, либо под его давлением или принуждением. Одним словом, что директор является организатором этой травли», — рассказала правозащитница.

Низовкина также уточнила, что подросток просил не приезжать к нему, чтобы «не усугубить положение», но придать информацию огласке.

Наталья Филонова — активистка и журналистка, освещавшая протесты в России. В конце октября 2022 года в отношении нее завели уголовное дело о нападении на полицейских. По версии следствия, она якобы напала на двух сотрудников полиции во время задержания на митинге против мобилизации. В конце октября Филонову отправили под домашний арест

В ноябре активистку перевели в СИЗО, поскольку она нарушила условия домашнего ареста. Тогда ее муж, который проживает в другом селе, попал с инфарктом в больницу, из-за чего ее сын, гостивший в то время у отца, остался один, пишет «Радио Свобода». Она просила следователя разрешить ей поехать к мужу и сыну, однако ей отказали. В итоге Филонова поехала туда без разрешения.

В декабре 2022 года органы опеки забрали приемного сына Филоновой от родственников, а в марте 2023 года подростка перевели в детский дом в селе Баргузин.

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