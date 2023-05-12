В отношении бурятской правозащитницы Надежды Низовкиной возбудили уголовное дело об отказе от дачи показаний на ее подзащитную Наталью Филонову, сообщает движение «Мягкая сила».

Как заявила сама Низовкина, по закону, ее не имели права допрашивать, однако запрет был проигнорирован.

По словам Низовкиной, ее также не оповестили об уголовном деле, возбужденном по «за отказ от дачи свидетельских показаний».

«То обстоятельство, что меня об этом не извещают, что на меня заводят такое уголовное дело и что мне пришлось узнавать об этом от самой Филоновой из СИЗО через третьи руки, свидетельствует о том, что дело это пытаются до последнего держать втайне, чтобы неожиданно задержать и, возможно, подвергнуть аресту на весь период рассмотрения дела Филоновой по существу, которое только что начато, и именно сейчас им выгодно будет меня арестовать», — считает правозащитница.

Пенсионерку Наталью Филонову задержали на митинге против мобилизации. При обыске, который у нее провели позднее, она якобы ударила одного из них шариковой ручкой. Филонову обвиняют в применении насилия к полицейским. С ноября 2022 года она находится под арестом.

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