WSJ: криптобиржа Binance рассматривает возможность прекращения работы в России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пересматривает свою работу в России и может полностью уйти из страны, заявил The Wall Street Journal анонимный представитель компании.

«Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход [с российского рынка]», — сказал собеседник издания.

22 августа The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что криптобиржа «помогает россиянам переводить деньги за границу», а также поддерживает обслуживание российских банков, попавших под санкции. Газета отмечала, что это может сказаться на и без того сложных отношениях руководства Binance с властями США.

Представитель биржи тогда заявил, что Binance соблюдает санкции. Уже 25 августа российские пользователи биржи сообщили, что Binance запретила гражданам России совершать покупку и продажу через свой P2P-сервис любой валюты, кроме российского рубля. Вскоре биржа официально подтвердила эти в правилах работы.

В апреле 2022 года Binance в соответствии с санкциями ЕС установила лимит в 10 тысяч евро на баланс счета для россиян, однако год спустя эти ограничения были сняты. Эксперты предполагали, что компания передала российских пользователей аффилированному юрлицу, которое находится в другой юрисдикции. Позже Binance вернула возможность пополнения счета с карт Visa и Mastercard российских банков.

Binance неоднократно оказывалась объектом расследований американских властей. В мае, как сообщал Bloomberg, Минюст США заподозрил площадку в том, что она позволяла россиянам незаконно обходить санкции. В июне стало известно, что комиссия по ценным бумагам США подала в суд на Binance, поскольку биржа не была зарегистрирована в США, но оказывала услуги гражданам страны.

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