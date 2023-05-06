США начали расследование против криптобиржи Binance. Платформу подозревают в помощи россиянам в обходе санкций 

Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, власти подозревают площадку в том, что она позволяла россиянам незаконно обходить санкции.

В рамках расследования Минюст намерен выяснить, нарушало ли руководство биржи ограничения, связанные с с вторжением России в Украину.

В Binance заявили, что полностью соблюдают все американские и другие международные санкции. Представители биржи подчеркнули, что придерживаются политики нетерпимости к анонимности клиентов и сомнительным источникам денег.

В апреле 2022 года Binance в соответствии с санкциями ЕС установила лимит в 10 тысяч евро на баланс счета для россиян, однако год спустя эти ограничения были сняты. Эксперты предполагали, что компания передала их аффилированному юрлицу, которое находится в другой юрисдикции. Позже Binance вернула возможность пополнения счета с карт Visa и Mastercard российских банков.

Binance неоднократно оказывалась объектом расследований американских властей. Биржу, в частности, подозревали в пособничестве отмыванию денег, а также в торговле незарегистрированными ценными бумагами.

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