Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на крупнейшую криптобиржу Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей криптовалютной бирже Binance Holdings Inc., ее филиалу в США и основателю компании Чанпэну Чжао, предъявив обвинения по 13 пунктам.

В сообщении SEC утверждается, что биржа предоставила доступ к платформе некоторым состоятельным американцам, хотя биржи, не зарегистрированные в США, не имеют права оказывать услуги гражданам США.

«Чжао и Binance вводили инвесторов в заблуждение относительно процедур контроля за рисками и неверно указывали объемы торгов, скрывая при этом операторов платформы», — также заявил глава SEC Гэри Генслер.

В блоге Binance говорится, что компания намерена активно защищать платформу. Поскольку Binance не является американской биржей, отмечается в сообщении, действия SEC ограничены. «Все пользовательские активы на Binance и партнерских платформах Binance, включая Binance.US, безопасны и надежны», — отмечается в сообщении в блоге.

В компании Binance.US, в свою очередь, заявили, что судебный иск «необоснован ни фактами, ни законом, ни собственным прецедентом Комиссии».

На фоне новостей об иске SEC стоимость биткоина, крупнейшей криптовалюты в мире, упала более чем на 5%, до 25 650 долларов за монету, что стало минимальным значением за три месяца. Криптовалюта Binance BNB упала более чем на 9%, до 276 долларов за монету.