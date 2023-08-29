В Петербурге прошла закрытая церемония прощания с Пригожиным, сообщила его пресс-служба

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила в , что прощание с Пригожиным, погибшим в авиакатастрофе, прошло в закрытом формате.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — говорится в сообщении.

Похоронен ли Пригожин на упомянутом кладбище, неизвестно.

Информация о похоронах Евгения Пригожина оставалась засекречена. При этом в Петербурге на разных кладбищах заметили признаки подготовки к похоронам Пригожина и других погибших в авиакатастрофе 23 августа.

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