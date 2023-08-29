Тимати и ресторатор Антон Пинский станут новыми владельцами российского бизнеса Dominoʼs Pizza

Рэпер Тимати (настоящее имя ) и ресторатор будут развивать сеть пиццерий Dominoʼs Pizza в России, следует из сообщения Тимати во «ВКонтакте».

Юнусов опубликовал в соцсети совместную фотографию с Пинским, снятую в одном из ресторанов сети. «Решили заняться пиццей. С этого дня официально», — говорится в посте.

На каких условиях Тимати и Пинский получили российский бизнес Dominoʼs Pizza, не сообщается.

Пиццериями сети Dominoʼs Pizza в России управляла компания компания Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину она объявила, что отказалась от роялти и инвестиций в РФ, но ее предприятия продолжили работу. В декабре компания заявила, что оценивает влияние санкций и рассматривает разные варианты, в том числе продажу своего российского бизнеса.

21 августа DP Eurasia N.V. сообщила, что не смогла продать свой российский бизнес и инициировала его банкротство. Вскоре стало известно, что Тимати и Пинский заинтересованы в покупке Dominoʼs Pizza в России. Рэпер объявил об этом в соцсетях, отметив, что проведет ребрендинг сети. По словам Пинского, после поста Тимати все российские франчайзи Dominoʼs Pizza связались с ними и предложили обсудить сделку.

После полномасштабного российского вторжения в Украину многие иностранные бренды приостановили свой бизнес в РФ или ушли из страны. В частности, там поступил Starbucks. Бизнес сети в России выкупили Тимати и Антон Пинский, перезапустив его под брендом Stars Coffee.

О бизнесе Тимати

Любой косяк обрастает слухами Известность и дружба с властью позволили рэперу Тимати построить бизнес-империю Black Star. А потом превратились в угрозу для нее

О бизнесе Тимати

Любой косяк обрастает слухами Известность и дружба с властью позволили рэперу Тимати построить бизнес-империю Black Star. А потом превратились в угрозу для нее