Тимати и ресторатор Антон Пинский станут новыми владельцами российского бизнеса Dominoʼs Pizza
Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский будут развивать сеть пиццерий Dominoʼs Pizza в России, следует из сообщения Тимати во «ВКонтакте».
Юнусов опубликовал в соцсети совместную фотографию с Пинским, снятую в одном из ресторанов сети. «Решили заняться пиццей. С этого дня официально», — говорится в посте.
На каких условиях Тимати и Пинский получили российский бизнес Dominoʼs Pizza, не сообщается.
Пиццериями сети Dominoʼs Pizza в России управляла компания компания DP Eurasia N.V. Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину она объявила, что отказалась от роялти и инвестиций в РФ, но ее предприятия продолжили работу. В декабре компания заявила, что оценивает влияние санкций и рассматривает разные варианты, в том числе продажу своего российского бизнеса.
21 августа DP Eurasia N.V. сообщила, что не смогла продать свой российский бизнес и инициировала его банкротство. Вскоре стало известно, что Тимати и Пинский заинтересованы в покупке Dominoʼs Pizza в России. Рэпер объявил об этом в соцсетях, отметив, что проведет ребрендинг сети. По словам Пинского, после поста Тимати все российские франчайзи Dominoʼs Pizza связались с ними и предложили обсудить сделку.
После полномасштабного российского вторжения в Украину многие иностранные бренды приостановили свой бизнес в РФ или ушли из страны. В частности, там поступил Starbucks. Бизнес сети в России выкупили Тимати и Антон Пинский, перезапустив его под брендом Stars Coffee.