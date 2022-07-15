Рэпер Тимати станет совладельцем российской сети кофеен Starbucks

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Новыми владельцами бизнеса американской сети кофеен Starbucks в России станут ресторатор и основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом Forbes рассказал сам Пинский.

Бизнесмен не раскрыл условия сделки, сказав лишь, что с предложением о покупке обратился еще в марте. «Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение», — добавил он.

Как сообщали ранее «Ведомости», новые владельцы получат права аренды площадей кофеен Starbucks — но без использования продукции и технологий компании. Они также должны будут провести ребрендинг.

Кофейни Starbucks появились в России в 2007 году. По состоянию на середину февраля 2022 года, у Starbucks было 130 кофеен в российских городах. После вторжения России в Украину Starbucks объявила о приостановке работы на российском рынке. С 10 марта ее кофейни не работали, а поставки продукции были остановлены. В конце мая компания объявила об уходе из России.

Антон Пинский более 15 лет занимается развитием ресторанных и клубных проектов вместе с ресторатором Аркадием Новиковым. В компанию Pinskiy&Co входят рестораны Avocado Queen, Medusa, «Сыроварня», «Магадан», Simach, Novikov и другие.

Тимати — один из создателей музыкального лейбла Black Star, основанного в 2006 году. Помимо музыкальной деятельности, компания открыла сети бургерных, барбершопов, тату-салонов, автомоек и спортивных клубов. В 2020 году певец ушел с лейбла, зарегистрировав собственную компанию «Ракета». Сообщалось, что за ним остались учредительные доли и права в проектах «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош», а компании «13 Барбершоп и тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» перешли под его полный контроль.

О прошлом бизнесе Тимати

Любой косяк обрастает слухами Известность и дружба с властью позволили рэперу Тимати построить бизнес-империю Black Star. А потом превратились в угрозу для нее

О прошлом бизнесе Тимати

Любой косяк обрастает слухами Известность и дружба с властью позволили рэперу Тимати построить бизнес-империю Black Star. А потом превратились в угрозу для нее