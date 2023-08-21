Dominoʼs Pizza запустила процедуру банкротства своего бизнеса в России

Компания DP Eurasia N.V., управляющая брендом Dominoʼs Pizza в России, сообщила, что не смогла продать свой российский бизнес и инициировала его банкротство.

«В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания DPRussia вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки», —говорится в сообщении компании.

DP Eurasia в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, объявила, что отказалась от роялти и инвестиций в РФ, но ее предприятия продолжили работу (на тот момент — 188 пиццерий). В декабре компания объявила, что оценивает влияние санкций и рассматривает разные варианты, в том числе продажу своего российского бизнеса.

Первые рестораны Dominoʼs Pizza в России открылись в 1998 году в Москве. В 2016 году сеть начала предлагать франшизу в России. В последнее время основным каналом продаж стали интернет-заказы. По состоянию на июль 2022 года в России работали 184 пиццерии Dominoʼs Pizza.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие зарубежные компании, в том числе в сфере ресторанного бизнеса, объявили об уходе из России. Так, из страны ушли «Макдоналдс» (на базе ресторанов открылась сеть «Вкусно и точка») и Starbucks (их сменили кофейни Stars Coffee от Тимати).