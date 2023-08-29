Прокуратура Берлина прекратила расследование против вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Его подозревали в сексуализированном насилии

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Линдеманна подозревали в сексуализированном насилии.

Адвокаты музыканта подчеркнули, что ни одна из женщин, которые, как предполагалось, могли быть жертвами насилия, не подавала заявления против фронтмена Rammstein. В прокуратуру, по их словам, обращались лишь третьи лица на основании сообщений в социальных сетях и СМИ.

Официальное уголовное расследование против Линдеманна началось в июне. Это произошло после того, как более десяти женщин рассказали прессе, что после концертов Rammstein их приглашали на вечеринки, организованные специально для Линдеманна, где предлагали алкоголь и наркотики. Как минимум две из них утверждали, что подверглись сексуализированному насилию.

Тилль Линдеманн отрицал все обвинения. Группа Rammstein на своем официальном сайте заявила, что относится к ситуации «очень серьезно», но вопреки требованиям активистов не стала прекращать летний европейский тур.