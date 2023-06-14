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Прокуратура Берлина начала уголовное расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как сообщают B.Z., Der Spiegel, Bild и другие немецкие издания, его подозревают в сексуализированном насилии.

По данным Bild, в основу дела легли показания по двум случаям: одно из них поступило в полицию Берлина, другое — напрямую в прокуратуру. Расследование ведется по статье 177 уголовного кодекса Германии о преступных действиях против сексуального самоопределения, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Детали дела пока не уточняются.

В начале июня более десяти женщин заявили, что после концертов Rammstein их приглашали на вечеринки, организованные специально для Линдеманна, где предлагали алкоголь и наркотики. По их словам, на эти мероприятия их звали в том числе через социальные сети: чтобы туда попасть, они должны были прислать организаторам свои фотографии или видео. Как минимум две женщины утверждали, что подверглись сексуализированному насилию со стороны музыканта.

Издание Bild писало, что эти вечеринки организовывала гражданка России Алена Макеева, называющая себя «кастинг-директором». По данным издания, 6 июня группа Rammstein прекратила с ней сотрудничество.

Линдеманн обвинения в свой адрес отрицает. «Все без исключения утверждения, что на концертах Rammstein женщин специально накачивали наркотиками и алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать с ними половые акты, не соответствуют действительности», — говорилось в заявлении его адвокатов.

На официальном сайте Rammstein 3 июня появилось заявление, в котором говорится, что коллектив очень серьезно относятся к обвинениям в адрес фронтмена: «Обвинения очень сильно ударили по всем нам, и мы относимся к ним очень серьезно. Для нас важно, чтобы фанаты чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу — перед сценой и за сценой».

Отдельно группа попросила своих фанатов не относиться с предубеждением к тем, кто выдвинул обвинения, а также отметила, что у участников группы есть право не быть предвзятыми.

Некоторые поклонники встали на защиту музыканта, в то время как другие решили бойкотировать концерты. Как писало издание Deutsche Welle, незадолго до выступления Rammstein в Мюнхене в начале июня некоторые фанаты начали продавать свои билеты в соцсетях, подчеркивая, что делают это из-за выдвинутых в адрес фронтмена обвинений. У стадиона, где должен был пройти концерт, активисты устроили акцию протеста, требуя отменить выступление.

Alexander Pohl / Alto Press / ZUMA Press

Как отмечал Der Spiegel, Линдеманн на фоне скандала перестал использовать во время выступлений стилизованную под мужской половой орган пушку, стреляющую пеной. Ранее эта пушка присутствовала на выступлениях Rammstein на протяжении многих лет.

Несмотря на обвинения в адрес фронтмена, Rammstein продолжают летний тур, в рамках которого у них запланированы полтора десятка выступлений в европейских странах.