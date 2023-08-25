Мэрия Москвы не согласовала митинг соратников Стрелкова, сославшись на ограничения из-за коронавируса

Московская мэрия отказалась согласовать митинг, который хотели провести соратники бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) в его поддержку. Об этом сообщается в телеграм-канале, созданном ими после ареста Стрелкова.

Они приводят фрагмент из ответа заместителя префекта Восточного административного округа Москвы. В нем говорится, что в столице все еще действует указ мэра о режиме повышенной готовности, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Часть ограничений, введенных из-за ковида отменили, но запрет на публичные мероприятия, к которым относятся митинги, в документе сохраняется. В июле 2022 года мэрия Москвы отказалась отменять запрет на митинги в городе.

Соратники Стрелкова хотели провести акцию 29 августа в сквере на Краснобогатырской улице, напротив здания Мосгорсуда. В этот день там будет рассматриваться апелляционная жалоба на арест Стрелкова. 18 августа они подали заявку на митинг.

Бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова арестовали в Москве 21 июля по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК; лишение свободы на срок до пяти лет) из-за постов в телеграм-канале. В них говорится об аннексированном Крыме и выплатах военнослужащим. В начале августа стало известно, что дело засекретили.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года.

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