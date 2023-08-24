Премьер-министр Польши: без Пригожина угроза от ЧВК Вагнера не ослабнет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что возможная гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина не снижает угрозу для Польши. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает польская газета Rzeczpospolita.

По его мнению, теперь контроль над ЧВК Вагнера перейдет непосредственно президенту России Владимиру Путину.

«Теперь пусть каждый ответит на вопрос: представляет ли ЧВК Вагнера, которая сегодня присутствует в Беларуси, большую или меньшую угрозу. Для меня это риторический вопрос», — сказал премьер.

Моравецкий добавил, что ЧВК Вагнера будет «еще в большей степени или так же, как и раньше» использоваться как инструмент провокаций, шантажа и атак «в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации государств, граничащих с Россией и Беларусью».

По итогам мятежа ЧВК Вагнера основатель группы Евгений Пригожин договорился, что наемники, решившие остаться в ЧВК, смогут «уйти в Беларусь». В Польше называли это «негативным сигналом» для страны и начали усиливать границу. В августе стало известно, что польские власти решили разместить на границе с Беларусью в общей сложности десять тысяч военнослужащих.

Вечером 23 августа самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. Связанные с ЧВК Вагнера телеграм-каналы сообщали о его гибели, однако официально эта информация не подтверждена.

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