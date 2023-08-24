Обвинение запросило три года колонии для 61-летней активистки Натальи Филоновой. После ее ареста сына оппозиционерки отправили в детский дом

Представитель обвинения во время прений в Октябрьском районном суде Улан-Удэ запросил три года колонии для 61-летней активистки Натальи Филоновой по уголовному делу о , сообщила правозащитница Надежда Низовкина.

Низовкина считает, что при вынесении приговора суд учтет смягчающие обстоятельства в деле Филоновой: возраст активистки, ее высокое давление, а также то, что она воспитывает приемного сына.

По словам правозащитницы, в деле есть и отягчающее обстоятельство — по версии обвинения, Филонова якобы избила полицейских во время «частичной» мобилизации. Из-за этого, объяснила Низовкина, активистке могут дать реальный срок.

Наталья Филонова — активистка и журналистка из Бурятии, которая освещала протесты в России. В октябре 2022 года против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейских. Следствие утверждает, что Филонова якобы напала на сотрудников полиции во время задержания на митинге против мобилизации.

Сначала суд отправил Филонову под домашний арест. В ноябре 2022-го ее перевели в СИЗО, поскольку она условия домашнего ареста.

Вскоре после ареста активистки органы опеки забрали ее приемного сына у родственников. В марте 2023 года подростка перевели в детский дом в селе Баргузин (300 километров от Улан-Удэ). Подросток рассказывал, что другие воспитанники его избивают и травят по инициативе директора детдома.

О деле Натальи Филоновой

Пенсионерку из Улан-Удэ собираются судить за «избиение силовиков» шариковой ручкой «Медуза» рассказывает историю Натальи Филоновой — одной из главных оппозиционерок Бурятии

О деле Натальи Филоновой

Пенсионерку из Улан-Удэ собираются судить за «избиение силовиков» шариковой ручкой «Медуза» рассказывает историю Натальи Филоновой — одной из главных оппозиционерок Бурятии