Обвинение запросило три года колонии для 61-летней активистки Натальи Филоновой. После ее ареста сына оппозиционерки отправили в детский дом
Представитель обвинения во время прений в Октябрьском районном суде Улан-Удэ запросил три года колонии для 61-летней активистки Натальи Филоновой по уголовному делу о нападении на полицейских, сообщила правозащитница Надежда Низовкина.
Низовкина считает, что при вынесении приговора суд учтет смягчающие обстоятельства в деле Филоновой: возраст активистки, ее высокое давление, а также то, что она воспитывает приемного сына.
По словам правозащитницы, в деле есть и отягчающее обстоятельство — по версии обвинения, Филонова якобы избила полицейских во время «частичной» мобилизации. Из-за этого, объяснила Низовкина, активистке могут дать реальный срок.
Наталья Филонова — активистка и журналистка из Бурятии, которая освещала протесты в России. В октябре 2022 года против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейских. Следствие утверждает, что Филонова якобы напала на сотрудников полиции во время задержания на митинге против мобилизации.
Сначала суд отправил Филонову под домашний арест. В ноябре 2022-го ее перевели в СИЗО, поскольку она нарушила условия домашнего ареста.
Вскоре после ареста активистки органы опеки забрали ее приемного сына у родственников. В марте 2023 года подростка перевели в детский дом в селе Баргузин (300 километров от Улан-Удэ). Подросток рассказывал, что другие воспитанники его избивают и травят по инициативе директора детдома.