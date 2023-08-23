Верховный суд отклонил иск Навального об отмене запрета на тюремный жаргон в колониях

Верховный суд РФ отклонил иск политика Алексея Навального о тюремном жаргоне, который ему запретила использовать в ИК-6 под угрозой водворения в ШИЗО. Об этом сообщает «Медиазона».

Навальный рассказывал, что получил замечание от сотрудников колонии за слово «крыша». Он обратился за разъяснениями к администрации колонии, где ему ответили, что слова «крыша» и «хата» входят «в сборник жаргонных слов и выражений, употребляемых преступными элементами». По словам политика, жаргон используют все в колонии, включая сотрудников ФСИН, но наказывают за это только его.

Выступая в суде первой инстанции в декабре 2022 года, политик попросил предоставить ему полный список жаргонизмов, использование которых в колонии запрещено. Сотрудник колонии заявил, что такой список существует — это сборник, который составили еще в Главном управлении исправительно-трудовых учреждений МВД СССР в 1983 году. Отказ предоставить его Навальному в колонии объяснили тем, что он предназначен только для служебного пользования.

В Верховном суде Навальный, выступавший по видеосвязи, назвал дело «немножко смешным», но «довольно важным», так как оно показывает, что правила распорядка, составленные ФСИН, служат цели «произвольного наказания».

В качестве примера политик предложил провести мысленный эксперимент, представив «судью Верховного суда в бане, в простынке».

«Этот судья выходит из парилки, отхлебывает пива и говорит: „Какой кайф!“.В этот момент условный судья Верховного суда нарушает правила внутреннего распорядка, так как кайф — жаргонизм, обозначающий употребление наркотиков, согласно перечню Минюста», — сказал Навальный.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин употреблял слово «кинули», говоря о западных странах, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о «петушиных порядках киевского режима».

Представитель Минюста в суде Евгения Матвиенко заявила, что осужденные обязаны вежливо общаться с другими заключенными и персоналом учреждений, а именно, следовать правилам внутреннего распорядка. Она также отметила, что использование жаргона и кличек «противоречит нормам морали и нравственности».

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. Последний год политик провел в колонии во Владимирской области, где его постоянно под разными предлогами отправляют в штрафной изолятор.

4 августа Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 Владимирской области приговорил Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме».

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