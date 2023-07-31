Навальному запретили произносить в колонии слова «крыша» и «хата». Он подал иск в Верховный суд

Политик Алексей Навальный, находящийся в заключении в колонии во Владимирской области, подал иск в Верховный суд РФ с требованием отменить тюремное правило, запрещающее осужденным использовать в общении «слова и выражения, принятые в криминальной среде». Об этом сообщается в соцсетях оппозиционера.

По словам Навального, он получил замечание от сотрудников колонии за слово «крыша». Когда он обратился за разъяснениями к администрации колонии, ему заявили, что слова «крыша» и «хата» входят в «сборник жаргонных слов и выражений, употребляемых преступными элементами». Список таких запрещенных слов, за употребление которых грозит наказание, поступил в колонию еще в 1983 году из МВД СССР и с тех пор остается засекреченным.

Навальный уже обращался в районный суд и после отказа подготовил иск в Верховный суд. Заседание назначено на 14:00 23 августа.

Представьте. Завтра по телевизору объявят: «С понедельника всем запрещается использовать слова, употребляемые чучундриками. Кто такие чучундрики, какие слова они употребляют — секретно, но за нарушение штраф». Бред? Нет, реальность, в которой я живу и вы живете тоже.

Алексей Навальный в заключении с начала 2021 года. Последний год политик провел в колонии во Владимирской области, где его постоянно под разными предлогами отправляют в штрафной изолятор.

В начале июня 2023 года суд начал рассматривать новое дело Навального, в рамках которого его среди прочего обвинили в создании «экстремистского сообщества». Дело слушалось в закрытом режиме. На заседании 20 июля обвинение попросило приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима. Приговор будет оглашен 4 августа. Накануне вынесения приговора Навального вновь отправили в штрафной изолятор, в 17-й раз.

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