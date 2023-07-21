Навального снова отправили в ШИЗО. Его будут держать в изоляторе до приговора по делу об «экстремизме»

Политика Алексея Навального, которого держат во владимирской колонии № 6, в 17-й раз отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

По словам защитника, причиной очередной отправки оппозиционера в ШИЗО стало то, что Навальный «неправильно представился». Политик пробудет в изоляторе 13 суток — до 4 августа. На этот день назначено заседание суда, где Навальному должны огласить приговор по делу об «экстремизме».

Алексей Навальный в заключении с начала 2021 года. Последний год он провел в колонии во Владимирской области, где политика постоянно под разными предлогами отправляют в штрафной изолятор.

В начале июня 2023 года суд начал рассматривать новое дело Навального, в рамках которого политика среди прочего обвиняют в создании «экстремистского сообщества». Дело слушается в закрытом режиме. На заседании 20 июля обвинение попросило приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима.

20 июля Евросоюз ввел санкции в отношении начальника исправительной колонии № 6 во Владимирской области Дмитрия Ножкина, а также его заместителей Юрия Фомина, Данилы Синюхина и Анатолия Горшкова. Власти ЕС считают, что руководство колонии несет ответственность за нарушения прав человека, в том числе за жестокие условия содержания Навального.

Последнее слово Навального на суде по делу об «экстремизме»

«Вовсе не обязательно идти в тюрьму. Но принести какую-то жертву должен каждый» Алексей Навальный выступил с последним словом по делу об «экстремизме». И призвал бороться с «бессовестным злом» — властью РФ

Последнее слово Навального на суде по делу об «экстремизме»

«Вовсе не обязательно идти в тюрьму. Но принести какую-то жертву должен каждый» Алексей Навальный выступил с последним словом по делу об «экстремизме». И призвал бороться с «бессовестным злом» — властью РФ