Евросоюз объявил о санкциях против руководства владимирской колонии, где держат Навального

Евросоюз ввел санкции в отношении начальника исправительной колонии № 6 во Владимирской области Дмитрия Ножкина, а также его заместителей Юрия Фомина, Данилы Синюхина и Анатолия Горшкова.

Соответствующе решение опубликовано в Официальном журнале ЕС (.pdf). В качестве обоснования санкций там уточняется, что руководство владимирской колонии несет ответственность за нарушения прав человека, в том числе за жестокие условия содержания и помещение в ШИЗО политика Алексея Навального.

Также ограничения ввели против директора ФСИН Аркадия Гостева, сотрудника ФСБ Александра Самофала, которого считают причастным к отравлению политика Владимира Кара-Мурзы, Главного управления МВД по Москве, Департамента информационных технологий города Москвы и его главы Эдуарда Лысенко, а также заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его отправили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Затем ему вынесли приговоры по еще нескольким делам, включая дело «о клевете на ветерана». В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет лишения свободы.

Последний год Навальный провел в колонии номер 6 во Владимирской области, где политика постоянно под разными предлогами отправляют в штрафной изолятор.

В начале июня 2023 года суд начал рассматривать новое дело Навального, в рамках которого политика в том числе обвиняют в создании «экстремистского сообщества». Дело слушается в закрытом режиме. На заседании 20 июля обвинение попросило приговорить политика к 20 годам колонии особого режима.

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