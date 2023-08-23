Со стадиона в Махачкале сняли вывеску с именем Елены Исинбаевой

Со стадиона в Махачкале убрали имя спортсменки Елены Исинбаевой. Видео демонтажа вывески публикует, в частности, РИА Новости.

Постановление о переименовании стадиона, носившего имя спортсменки, правительство Дагестана приняло 21 августа после того, как с таким предложением выступил глава республики Сергей Меликов. Стадион в Махачкале теперь будет называться «Труд».

Елена Исинбаева — одна из самых титулованных спортсменок, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом, победительница двух Олимпиад. Много лет Исинбаева публично поддерживала Владимира Путина.

В начале июля испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала в Испанию и живет в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе. В ответ на публикацию спортсменка заявила, что считает себя «человеком мира» и «живет там, где работает». Комментируя связи с российской армией, Исинбаева заявила, что не состоит и никогда не состояла в вооруженных силах, а лишь выступала за ЦСКА. Свое звание майора она назвала «номинальным».

После заявлений Исинбаевой многие российские чиновники, политики и «патриотические» комментаторы резко раскритиковали спортсменку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция спортивной общественности на заявления Исинбаевой «понятна», но призвал не забывать о ее заслугах перед Россией.

Что произошло с Еленой Исинбаевой

Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание «номинальное» и удалила из инстаграма поздравление Шойгу. Теперь ее критикуют и «патриоты», и сторонники Навального

Что произошло с Еленой Исинбаевой

Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание «номинальное» и удалила из инстаграма поздравление Шойгу. Теперь ее критикуют и «патриоты», и сторонники Навального