Путин поздравил Индию с успешной посадкой космической станции на Луну. Провал российской лунной миссии он не комментировал

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну.

«Это — большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере. Прошу передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований искренние поздравления и пожелания новых свершений», — говорится в телеграмме Путина.

С успехом миссии Индию также поздравили «Роскосмос» и глава МИД РФ Сергей Лавров.

23 августа индийский посадочный модуль «Викрам» с луноходом «Прагьян» успешно совершил посадку на поверхность естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку на поверхность Луны, и первой, кто посадил космический аппарат на Южном полюсе спутника.

Конкурировать с индийской станцией мог российский аппарат «Луна-25», который также после запуска 11 августа собирались посадить на Южном полюсе Луны. Однако 19 августа стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал основной причиной крушения «Луны-25» «нештатную работу» двигателя станции — он не отключился вовремя. Почему это произошло, выясняет специальная комиссия. Владимир Путин публично не комментировал провал российской лунной миссии.

«Медуза» обсуждала крушение «Луны-25» в подкасте «Что случилось»

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