«Роскосмос»: станция «Луна-25» потерпела крушение из-за нештатной работы двигателя. Он не отключился вовремя

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» потерпела крушение, потому что ее двигатель не отключился вовремя. Об этом, как сообщает «Интерфакс», в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию и в 14:10 [по Москве 19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», — рассказал Борисов.

По его словам, вместо запланированных 84 секунд двигатель проработал 127 секунд, после чего аппарат «перешел на незамкнутую лунную орбиту» и врезался в поверхность Луны. Причины, по которым двигатель не прекратил работать вовремя, выясняет специальная комиссия.

Другой причиной провала миссии «Луна-25» Борисов назвал перерыв практически в 50 лет после запуска советской миссии «Луна-24».

Глава «Роскосмоса» считает, что России «ни в коем случае нельзя» прерывать лунную программу, а участие страны в «лунной гонке» — «это не просто престиж страны или достижение каких-то геополитических целей», а «обеспечение обороноспособности и достижение технологического суверенитета».

Несмотря на то, что основная цель миссии «Луна-25 — мягкая посадка и исследования на Южном полюсе Луны — завершилась неудачей, Россия получила «бесценный опыт перелета к Луне, вывода космического аппарата на круговую окололунную орбиту, подведение ряда научных экспериментов», считает чиновник.

«Я надеюсь, что будущие миссии «Луна-26», «Луна-27», «Луна-28» пройдут уже успешно. <…> Считаю, что форсируя миссии «Луна-26», «Луна-27» мы обязательно получим недополученные результаты, которые из-за аварии мы не получили при реализации миссии «Луна-25»», — добавил он.

«Роскосмос» запустил автоматическую станцию «Луна-25» с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Она стала первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом.

Ожидалось, что 21 августа аппарат прилунится. Он должен был стать первой в истории станцией на Южном полюсе Луны. В ходе миссии «Луна-25» должна была отработать технологию мягкой посадки и приступить к разведке ресурсов, в том числе воды.

19 августа стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.