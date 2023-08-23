«Несколько сотен одинаковых могил с одинаковыми деревянными крестами». На кладбище в Новосибирске торжественно открыли памятник погибшим наемникам ЧВК Вагнера
На Гусинобродском кладбище в Новосибирске открыли памятник погибшим наемникам ЧВК Вагнера. Об этом сообщает издание NGS.
Перед открытием монумента около 70 автомобилей с флагами РФ и ЧВК устроили автопробег от местного цирка до кладбища, колонну сопровождали сотрудники ГИБДД. Как пишет издание, военный священник на кладбище совершил отпевание, а курсанты новосибирского военного института «дали традиционный последний салют».
«Несколько сотен одинаковых могил с одинаковыми деревянными крестами и одинаковыми черно-желто-красными венками со звездой», — так корреспондент NGS описал могилы «вагнеровцев».
Исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский сообщил, что на кладбище похоронены 357 наемников. «Все из-под Бахмута. За город Артемовск эти парни легли», — сказал он.
На открытом памятнике написано «Здесь захоронены бойцы ЧВК Вагнер, погибшие за Родину. 2022-2023».
В конце мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что в ЧВК завербовали 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Такая же доля потерь, по его словам, среди других категорий наемников ЧВК. Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» публиковал заявление члена «совета командиров» компании с позывным Маркс, который утверждал, что всего за время войны в Украине в ЧВК Вагнера участвовали 78 тысяч бойцов, из которых 49 тысяч — заключенные. На момент захвата Бахмута, утверждал он, убиты были 22 тысяч наемников, еще 40 тысяч были ранены.