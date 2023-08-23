Минобороны Великобритании: войска РФ по-прежнему используют понтонные переправы после удара ВСУ по мостам в Крыму

Российские войска пока не восстановили мосты в аннексированном Крыму, разрушенные в результате ударов ВСУ, говорится в ежедневном обзоре британской военной разведки.

Для доставки техники и боеприпасов в оккупированные районы материковой Украины, отмечают авторы обзора, российские войска вынуждены использовать понтонные переправы, пропускная способность которых ограничена.

Российское командование, считают авторы обзора, вынуждено рассчитывать на транспортный коридор через Армянск на севере аннексированного Крыма, что еще более усложняет логистику поставок на линию фронта.

ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют Крым с материковой Украиной, 6 августа. До этого Чонгарский мост, использующийся для доставки боеприпасов и топлива из аннексированного Крыма российской группировке на юго-востоке Украины, подвергся обстрелу 22 июня.

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