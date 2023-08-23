Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал «Медузе» сообщения о крушении в Тверской области бизнес-джета Евгения Пригожина и возможной гибели главы в катастрофе.

Если авиакатастрофа произошла, то она безусловно подтверждает, что начался новый этап во внутренней политике России. Начинается «смутное время» с многочисленными смертями. Причин катастрофы с Пригожиным — и последующих ужесточений — несколько. Во-первых, июньский слишком сильно напугал Путина.

Во-вторых, мятеж полностью обнулил репутацию Путина и силовиков, которые якобы все держали под тотальным контролем.

В-третьих, в тот момент, когда Пригожин остановился в 200 километрах от Москвы, а после неожиданно повернул назад, он добровольно и старательно подписал себе смертный приговор.

Путин не прощает никому липкие ощущение собственного страха. Это невозможно. Столь демонстративное устранение [Пригожина] — прямой сигнал элитам, что жестокие убийства «своих» в России начинаются. По причине масштабной нервозности, недоверия, подозрительности, которая захватила Путина.

Подоляк считает, что, предполагаемая, смерть Пригожина — это также «прямой сигнал западным элитам» о том, что Путин «умеет сильно бояться».

Но он не прощает «потерю лица», оскорбления поддержкой Украины, ордер Международного уголовного суда и так далее. И потому неправильно законченная война, компромиссные варианты, очередные минские соглашения — большая проблема. С чрезвычайными последствиями. Путин будет мстить. Гибридно.

Наконец, это сигнал российской армии, что никаких «героев» реально там нет и что любая нелояльность будет караться смертью, и что возможны только «потешные герои». Главная задача армии — убивать, умирать и не пугать Путина.

В беседе с «Медузой» Подоляк также отметил, что представители Росавиацаии стремительно подтвердили . «Обычно после авиакатастроф это занимает определенное время, чтобы точно сопоставить, кто точно был на борту. Поэтому здесь одно из двух: либо заведомо знают и умышленно сообщают, потому что за нелояльность — смерть. Либо это шоковая реакция и, как следствие, нарушение внутренних протоколов», — добавил он.