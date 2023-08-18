«Медиазона» насчитала рекордное число уголовных дел о финансировании «экстремизма» в России

За семь месяцев 2023 года в российские суды поступило больше уголовных дел по статье о финансировании «экстремистской» деятельности, чем за весь 2022 год — 25 против 18, подсчитала «Медиазона».

С 2020 года число дел по этой статье непрерывно растет. К концу 2022 года в России по статье о финансировании «экстремизма» осудили 60 человек, а к середине августа 2023-го перед судом предстали уже 97 обвиняемых. В отношении 29 человек были вынесены приговоры, дела еще 68 остаются на рассмотрении.

«Медиазона» пишет, что статья о финансировании «экстремистской» деятельности, появившаяся в 2014 году, начала активно использоваться только в 2019-м. Чаще всего дела по этой статье заводили на «Свидетелей Иеговы». С 2017 года, когда «Свидетелей Иеговы» объявили «экстремистской» организацией, фигурантами уголовных дел стали 93 человека. Также дела возбуждали против АУЕ и «Граждан СССР» — 21 и 12 фигурантов соответственно.

Журналисты также обнаружили пять уголовных дел о финансировании ФБК. Двум обвиняемым назначили штрафы по 500 тысяч рублей за донаты в размере пяти и десяти тысяч рублей, еще одного приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей (его также признали виновным в распространении вредоносного программного обеспечения и неправомерном обороте средств платежей).

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в организации «экстремистского сообщества» и финансировании «экстремистской деятельности». Вместе с Навальным по делу проходил бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный, его приговорили к восеми годам колонии общего режима.

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