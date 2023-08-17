В российских колледжах будут готовить «операторов беспилотных авиасистем»

В российских колледжах начнут готовить операторов дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам министра, ведомство недавно утвердило перечень из 5110 рабочих профессий, которым будут обучать в учреждениях среднего профессионального образования.

«Появилось более 250 востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее», — заявил Кравцов на Московском урбанистическом форуме.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отметил, что до Кравцова на форуме выступил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, который заявил, что из-за «новой геополитической ситуации» властям потребуется миллион операторов дронов до 2030 года.

В июле член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать основы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки.

До этого внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками призывал президент России Владимир Путин. В начале июня «Важные истории» писали, что российские школы начали закупать «учебные беспилотники» и другое оборудование, необходимое для обучения детей управлению дронами.

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